BERLIN (dpa-AFX) - Im Ringen um eine stärkere finanzielle Absicherung der Pflege fordern Patientenvertreter nach Signalen von Kanzler Olaf Scholz (SPD) konkrete Schritte. "Deutschland hat kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Bundesregierung sei gefordert, jetzt über die Höhe eines Steuerzuschusses, eine Anpassung der Beitragssätze und die Pflegeleistungen zu entscheiden. Der Eigenanteil für Pflegebedürftige müsse gedeckelt werden und für die Zukunft planbar sein.

Scholz hatte deutlich gemacht, dass eine Pflegereform rasch angegangen werden solle. Das werde eine Herausforderung, doch man müsse sich dieser Aufgabe stellen, sagte er am Donnerstag in einem von der "Thüringer Allgemeinen" organisierten Bürgergespräch. Ende des Monats solle ein Bericht dazu vorliegen. Es gehe um gute Arbeitsbedingungen und die Gewinnung von Personal, aber auch die Finanzierung und die Beitragshöhe. "Also richtig viel Arbeit, und an die machen wir uns sofort, wenn dieser Bericht jetzt vorliegt."