Berlin (ots) - Von 2025 an gilt eine Zwei-Prozent-Beimischungsvorgabe der EU fürSustainable Aviation Fuels (SAF). In einem Zehn-Punkte-Maßnahmenpapier,erarbeitet von der Arbeitsgruppe (AG) SAF-Hochlauf des Arbeitskreisesklimaneutrale Luftfahrt (AKkL), wird aufgezeigt, wie die Investitionen inProduktionskapazitäten nun vorangetrieben werden können. Es soll im Rahmen derInternationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) am 5. Juni 2024 auf demGelände des Flughafens Berlin-Brandenburg BER der Beauftragten derBundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt, Dr. Anna Christmann, unddem Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesverkehrsminister, Oliver Luksic,übergeben werden.Der in der AG SAF erarbeitete Katalog schlägt eine Reihe von Aktivitäten vor,die aus Sicht der mehr als 50 Mitglieder erforderlich sind, um den notwendigenHochlauf von nachhaltigen Flugkraftstoffen wirkungsvoll anzugehen. Ein inZusammenarbeit mit der AG SAF erstellter "SAF-Outlook 2024-2030" desKompetenzzentrums CENA Hessen hatte gezeigt, dass die Erfüllung der europäischenSAF-Quote aus biogenen Abfall- und Reststoffen zwar möglich ist, zurSicherstellung der Erfüllung der 2030 greifenden europäische eSAF-Quote (1,2Prozent ab 2030, fünf Prozent ab 2035) jedoch unter derzeitigenRahmenbedingungen akuter Handlungsbedarf besteht.Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer en2x und Co-Sprecher der AG SAF: "DieMitglieder der AG SAF haben drei wesentliche Maßnahmen identifiziert, um denMarkthochlauf von eSAF zu unterstützen." Aufgrund der zu erwartendenKostendegression bei der eSAF-Produktion und technischer Herausforderungen sindeSAF-Projekte der ersten Generation mit hohen finanziellen Risiken verbunden.Ein langfristiger Abnahmevertrag für die Produkte ist in der Regel Voraussetzungfür eine Realisierung. Als erste Maßnahme seien öffentliche Ausschreibungenfinanziert aus einem sektorspezifischen Umlagesystem hier eine Option. Ergänzendsollten De-Risking-Instrumente den Zugang von privatem Kapital zu eSAF-Projektenerleichtern, die dazu beitragen, die "Bankability" von eSAF-Projekten zuerhöhen. Als dritte Maßnahme empfiehlt die AG SAF, sich für internationaleinheitliche Standards und Energiepartnerschaften zum Import dieser Produkteeinzusetzen. Denn die Schaffung eines internationalen Marktes für diese Produkteermöglicht eine kosteneffiziente Bereitstellung von eSAF.Volker Ratzmann, Executive Vice President Corporate Public Affairs bei DHL Groupund ebenso Co-Sprecher der Arbeitsgruppe, lobt den bisherigen Austausch zu denfachlichen als auch politischen Themen: "Das hohe Engagement aller Mitglieder