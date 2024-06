XCMG Machinery demonstriert 1.200 geladenen Gästen aus über 60 Ländern und Regionen die nächste Generation grüner und intelligenter Baumaschinen in Xuzhou XUZHOU, China, 31. Mai 2024 /PRNewswire/ - Auf seinem umfassenden Testgelände in Jia Wang, Xuzhou, China, präsentierte XCMG Machinery (SHE:000425, „XCMG") seine neuesten Entwicklungen mit über 200 Produkten in 12 Kategorien, die sich durch …