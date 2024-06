Die Inflationsraten in den USA zeigen auch im April keine Entspannung, was die Zentralbank weiterhin unter Druck setzt.

"Die Verbraucher sind sehr schnell umgestiegen von Geld ausgeben, als ob es kein Morgen gäbe, zum Knausern", sagte Brian Jacobsen, Chefökonom bei Annex Wealth Management, gegenüber Reuters.

Mindestens eine Zinssenkung in 2024

An den Märkten wurden die Zahlen dennoch mit Erleicheterung aufgenommen, Futures auf den S&P 500 drehten am Freitagmittag ins Plus und der Dollarindex gab nach. Die Märkte erwarten nun, dass die Fed im laufenden Jahr die Zinsen mindestens einmal senken wird.

In Reaktion auf die neuesten Daten erklärte Fed-Gouverneur Christopher Waller, er freue sich auf den Tag, "an dem ich nicht zwei oder drei Dezimalstellen in den monatlichen Inflationsdaten nach guten Nachrichten suchen muss." Dies deutet auf die anhaltend akribische Analyse der Zentralbanker hin, besonders bei der Dienstleistungsinflation abzüglich Wohnen und Energie, die im April um 0,3 Prozent gestiegen ist.

Das Haushaltsnachfrageverhalten, gestützt durch stabiles Arbeitsplatz- und Einkommenswachstum, bleibt robust. Die realen Dienstleistungsausgaben stiegen um 0,1 Prozent, der geringste Anstieg seit August, während die Ausgaben für Waren um 0,4 Prozent zurückgingen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

