Und in der Tat bestätigen verschiedene Studien diesen Effekt. Die Strategie folgt damit einem Trend, solange er andauert. Alternativ dazu überprüfen Momentum-Trader in regelmäßigen Abständen aktuelle Ranglisten und nehmen gegebenenfalls entsprechende Anpassungen vor.

Momentum-Strategien erfreuen sich unter aktiven Anlegern einer hohen Beliebtheit. Sie selektieren Aktien, die sich in den vergangenen sechs bis zwölf Monaten besonders gut entwickelt haben, in der Annahme, dass sich dieses Momentum kurzfristig weiter fortsetzt.

Ein derzeit sehr bekanntes Beispiel ist die Nvidia-Aktie, die trotz hoher Bewertung in den vergangenen Monaten weiter äußerst stark gestiegen ist. Es existieren jedoch viele Kombinationsmöglichkeiten, sodass auch Value-Aktien bei einem beginnenden Turnaround ein hohes Momentum aufweisen können. So sind beispielsweise Rolls-Royce-Aktien nach einer langen Talfahrt 2023 wieder stark gestiegen.

Die Strategie besitzt auch Risiken, denn Momentum-Aktien fallen in einem Abschwung, der wie 1987 oder 2020 plötzlich auftreten kann, stärker als der Markt. Trader bestimmen deshalb oft zusätzlich das Momentum der Leitindizes, um in Schwächephasen nicht zu investieren.

Neben der Möglichkeit, einzelne Aktien zu selektieren, stehen Anlegern auch verschiedene ETFs und aktiv gemanagte Fonds zur Verfügung, die erfolgreich nach der Strategie handeln.

Einer von ihnen ist der Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF, der im September 2014 in Irland aufgelegt wurde und aktuell in 344 Aktien aus dem MSCI World Index mit dem höchsten Momentum physisch investiert. Dazu gehören derzeit Werte wie Nvidia, Meta Platforms und Amazon. Ein Vorteil ist seine breite Streuung, sodass er auch Krisenphasen überstehen sollte. Die jährlichen Kosten betragen nur 0,25 Prozent der investierten Summe.

Der Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF hat seit Auflage bisher den MSCI World Index übertroffen.

Ein entsprechender ETF für europäische Aktien ist der iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF. Er wurde im Januar 2015 in Irland aufgelegt und hält derzeit 125 europäische Aktien mit hohem Momentum. Dazu gehören beispielsweise Novo Nordisk, SAP und HSBC Holdings. Die jährliche Gesamtkostenquote beträgt nur 0,25 Prozent.

Auch dieser ETF hat seine Benchmark den Euro Stoxx 50 bisher deutlich übertroffen.

Der aktiv gemanagte Aktienfonds Patriarch Classic TSI wurde im Januar 2014 aufgelegt und folgt einer von der Börsenmedien AG (Kulmbach) entwickelten Momentum-Strategie. Er investiert hauptsächlich in Werte, die in Deutschland und in den USA in den Indizes HDAX und Nasdaq100 gelistet sind sowie eine hohe relative Stärke aufweisen. Morningstar zeichnet den Aktienfonds derzeit mit vier von fünf möglichen Sternen aus (31.05.2024).

Während der Fonds bisher besser als der DAX abschnitt, liegt er noch hinter der Performance des amerikanischen Leitindex S&P 500.

Ein Aktienfonds, der Value- und Momentum-Aspekte miteinander kombiniert, ist der SQUAD Point Five R. Hier sucht das Fondsmanagement gezielt nach Nebenwerten, die einerseits unterbewertet sind und anderseits ein hohes Momentum aufweisen. Dies soll vor allem eine Investition in Unternehmen verhindern, denen keine Wende zum Positiven gelingt. Morningstar zeichnet ihn derzeit mit fünf von fünf Sternen aus.

Der Aktienfonds schneitet bisher besser als der DAX und leicht schlechter als der MSCI World Index ab.

Zwar ist der MUMAK Innovation nicht als Momentum-Aktienfonds deklariert, doch bei genauer Betrachtung der ausgewählten Werte ist meist eine hohe relative Stärke erkennbar. So sind beispielsweise derzeit Rheinmetall, Moderna und First Solar stärker gewichtet. Berater ist der österreichische Molekularbiologe Richard Dobetsberger, der mit seinen Wikifolios seit 2012 sehr erfolgreich ist. Der Aktienfonds existiert erst seit Oktober 2023, sodass ein Benchmark-Vergleich bisher noch wenig aussagefähig ist.

Fazit Momentum Aktienfonds

Momentum-Aktien können bei einer richtigen Auswahl und der passenden Strategie besser als der Markt abschneiden. Sie sind aber auch volatiler als der breite Markt, sodass sie in Krisen überwiegend stärker verlieren. Breit streuende Fonds können dieses Risiko reduzieren.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion