Er warnte zugleich davor, dass der Kreml seine hybriden Attacken gegen Nato-Mitgliedsstaaten intensiviert habe. Blinken warf Russland vor, Logistikzentren in Brand gesetzt und sabotiert zu haben, die bestehenden Seegrenzen in der Ostsee zu ignorieren, mehr und mehr Cyber-Angriffe durchzuführen und Desinformation zu verbreiten. Fast jeder Nato-Mitgliedstaat habe bei den Beratungen in Prag von solchen Versuchen berichten können. Er richtete eine Botschaft an die russischen Verantwortlichen: "Wir wissen, was sie vorhaben - und wir werden darauf reagieren." Das informelle Außenministertreffen in Prag diente der Vorbereitung des Nato-Jubiläumsgipfels im Juli in Washington./hei/DP/ngu