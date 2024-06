Auf Kosten des Euros EZB bereit für Zinssenkung? – "Wenn nicht, droht Ungemach am Markt" Die Europäische Zentralbank (EZB) wird wohl am Donnerstag den Leitzins um 25 Basispunkte senken, wodurch der Einlagensatz auf 3,75 Prozent fallen würde. Alles andere wäre eine Enttäuschung, so die DZ Bank.