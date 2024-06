IRWINDALE, Kalifornien, 31. Mai 2024 /PRNewswire/ -- xTool, eine branchenführende Marke für Laserschneider und -gravierer, hat auf den Ruf von Kleinunternehmern mit seiner neuesten Innovation geantwortet – dem xTool F1 Ultra, einem 20-W-Faser- und Dioden-Doppellasergravierer mit einer Geschwindigkeit von 10.000 mm/s für fast alle Materialien. Das am 30. Mai eingeführte F1 Ultra wurde für Unternehmen entwickelt, die ihre Produktivität auf Werksniveau steigern und Anpassungsdienste vor Ort anbieten möchten.

Darüber hinaus bietet der F1 Ultra dank seiner 20 W Ausgangsleistung für beide Lasertypen tiefe Gravur- und Prägefunktionen. Er kann 3D-Gravuren auf verschiedenen Materialien vornehmen. Der 20-W-Faserlaser ermöglicht auch das Schneiden von dünnem Edelstahl, Messing und Aluminium und erweitert damit die Möglichkeiten für kleine Unternehmen.

Der F1 Ultra bietet eine außergewöhnliche Produktivität, die den Standards in der Fabrik entspricht, und ist dennoch so konzipiert, dass er leicht zu beherrschen ist. Die Funktion zur automatischen Chargenproduktion, die von einer integrierten Kamera, Algorithmen und dem größten Desktop-Galvo auf dem Markt unterstützt wird, ermöglicht eine vollautomatische Gravur – ideal für große kundenspezifische Aufträge während der Hochsaison. Bemerkenswert ist, dass xTool den Arbeitsbereich des Faserlasers auf 220 x 500 mm vergrößert hat, ohne dass die Präzision in Ecken beeinträchtigt wird.

Um den F1 Ultra noch benutzerfreundlicher zu machen, bietet xTool eine kostenlose und einfach zu bedienende Software, eine eingebaute Kamera zur einfacheren Fokussierung und Positionierung sowie ein Touchscreen-Bedienfeld mit 7 GB Speicherplatz zum Speichern von Projekten und zur direkten Bearbeitung ohne Computer oder andere Geräte.

Sicherheit hat bei xTool oberste Priorität, und der F1 Ultra ist da keine Ausnahme. Dieses Gerät ist vollständig geschlossen, um versehentliche Laserverletzungen zu vermeiden, und verfügt über eine integrierte Abdeckung, die starkes blaues Laserlicht herausfiltert. Es entfernt auch effizient Staub und Rauch und schafft so eine sichere Umgebung für die Nutzung von Schaufenstern.

Das F1 Ultra ist ab sofort unter xTool.com zu einem Preis von 4.199 € erhältlich. Nehmen Sie am xTool Upgrade Programm teil und profitieren Sie von einem zusätzlichen Preisnachlass von 200 €, so dass Sie nur 3.999 € zahlen. Dieses Angebot gilt für alle, die eine gebrauchte Lasermaschine einer beliebigen Marke besitzen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2423676/xTool_F1_Ultra.jpg

