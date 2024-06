SANTIAGO DE CHILE (dpa-AFX) - Der chilenische Staatskonzern Codelco steigt in den Abbau des für E-Autos wichtigen Rohstoffs Lithium ein. Der weltgrößte Kupferproduzent gründete mit dem chilenischen Privatkonzern SQM ein Gemeinschaftsunternehmen, um die riesigen Lithium-Reserven des südamerikanischen Landes zu fördern, wie Codelco am Freitag mitteilte. "So wie wir dazu beigetragen haben, dass Chile weltweit führend in der Kupferproduktion ist, werden wir uns nun dafür einsetzen, dass unser Land führend in der Produktion von Lithium wird, einem weiteren wichtigen Mineral für die Energiewende zur Bekämpfung des Klimawandels", sagte Codelco-Chef Máximo Pacheco.

Noch ist Chile mit einem Anteil von 47 Prozent der wichtigste Lithium-Lieferant für deutsche Industrieunternehmen. Allerdings könnte China dem südamerikanischen Land nach einer Analyse des Beratungsunternehmens Deloitte bald den Rang ablaufen. So sei der Importanteil chinesischen Lithiums von einem Prozent im Jahr 2013 auf derzeit 24 Prozent gestiegen. Experten warnen vor geopolitischen Risiken und einer zu starken Abhängigkeit von China.

Chile verfügt über eine der größten Lithium-Reserven der Welt und lag bei der Produktion im vergangenen Jahr nach Australien an zweiter Stelle. Lithium wird unter anderem beim Bau von Elektrofahrzeugen benötigt. Die Ionen aus den Salzen des Alkalimetalls sind für den Transport der elektrischen Ladung in den meisten modernen Hochleistungsakkus unerlässlich. In den kommenden 35 Jahren könnte sich einer Studie zufolge die Nachfrage nach Lithium verfünffachen./dde/DP/ngu