Scherzer & Co. AG: Aktueller Net Asset Value zum 31.05.2024 enthüllt! Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG liegt zum 31. Mai 2024 bei 3,01 Euro je Aktie, was etwa 25,58% unter dem Inventarwert liegt. Die zehn größten Aktienpositionen umfassen unter anderem Lotto24 AG und Weleda AG.