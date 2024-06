Essen (ots) - Bereits bei ihrer Premiere 2022 hat die Cable Car World wertvollen

Input zur Planung und Umsetzung von urbanen Mobilitätsprojekten mit Seilbahnen

geliefert. Vom 4. bis 5. Juni 2024 erhalten kommunale Entscheidungsträger*innen,

Städteplaner*innen sowie Verkehrsbetriebe mit der zweitägigen Kongressmesse

erneut eine Plattform, um sich über den aktuellen Stand rund um den Einsatz von

Seilbahnen im ÖPNV zu informieren. Insgesamt 49 Aussteller sowie 15 Lead-Partner

aus zehn Ländern zeigen in Halle 8 der Messe Essen ihre innovativen Projekte,

Produkte und Services. Darüber hinaus sprechen im integrierten Cable Car

Congress 38 Speaker*innen und Panel-Teilnehmer*innen. Schirmherr der Cable Car

World ist Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing.



"Mobilität in Städten bekommt mit dem Einsatz urbaner Seilbahnen eine neue

Dimension. Sie geben dichtbesiedelten Regionen der Welt die Chance, nachhaltige

Lebens-, Wohn- und Arbeitsräume zu schaffen. Die Cable Car World ist eine

360-Grad-Veranstaltung, die alle Aspekte entlang der gesamten Prozesskette - von

der Idee bis zum laufenden Betrieb - vereint und greifbar macht", erklärt

Dominik Berndt, Geschäftsführer der Cable Car World GmbH, Partner der Messe.





Das gelingt vor allem durch die Verknüpfung von Theorie und Praxis. DasTransportmittel Seilbahn in all seinen Komponenten und Facetten erleben dieFachbesucher*innen im Ausstellungsbereich. Hier präsentieren UnternehmenTechnik-Innovationen, Software, aber auch Dienstleistungen für die Prüfung undInstandhaltung. Im Mobility Lab powered by Leitner & Bartholet wird das Themaanhand der vier Teilbereiche "Society", "Sustainability", "Technology" und"Profitability" erklärt. Ausgewiesene Expert*innen beraten zu rechtlichen undfinanziellen Rahmenbedingungen von Seilbahnprojekten.Im City Lab, das vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr unterstütztwird, stellen zehn Kommunen ihre Seilbahn-Projekte und deren Planungsstand vor.Die Städte und Gemeinden berichten über ihre Herangehensweise und Umsetzung."Besonders Verantwortliche in den Städten, Kreisen und Kommunen sind herzlicheingeladen, Seilbahnen als Teil des öffentlichen Nahverkehrs kennenzulernen, inden Austausch darüber zu kommen und von Anderen zu lernen", ergänzt AndreaHölker, Projektleiterin Messe Essen.Urbane Seilbahnen erleben: Ausstellung, Kongress, Workshops, RundgängeDer hochkarätig besetzte Cable Car Congress in unmittelbarer Nähe zurAusstellungsfläche ermöglicht den länderübergreifenden Wissenstransfer.Keynotes, Panel-Diskussionen und eindrucksvolle Planungen undBest-Practice-Bespiele etwa aus dem Ruhrgebiet, aus Westafrika und aus Süd- undLateinamerika lassen tief in die Welt der urbanen Seilbahnen blicken.Expert*innen aus allen Flächenkontinenten referieren zu gegenwärtigen Projekten,Chancen und Herausforderungen, gesetzlichen Vorgaben und politischenRahmenbedingungen.Ihr Know-how vertiefen können Interessierte auch in halbstündigen Workshops aufder Fläche des Mobility Labs. Fachleute aus den verschiedensten Bereichen ladenzu interaktiven Gesprächen ein. Die Messestände können während derKongresspausen in geführten Rundgängen erkundet werden.Die Cable Car World ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Tagesticket, dassowohl für die Messe als auch den Kongress gültig ist, kostet 119 Euro;Behördenmitglieder, Studierende und Lehrende erhalten auf Anfrage ein ermäßigtesTicket in Höhe von 49 Euro bzw. 25 Euro.Weitere Infos, Tickets und Anmeldung zu Workshops und Rundgängen unter:http://www.cablecarworld.de