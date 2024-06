PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Zuwächse verbuchten Tschechien und Polen, wogegen es in Ungarn und insbesondere Russland nach unten ging. Neue Inflationsdaten aus den USA entsprachen den Erwartungen und brachten keine merklichen Impulse. Auf Wochensicht gaben die Aktienmärkte der Region einheitlich nach.

In Prag stieg der PX am Freitag um 0,89 Prozent auf 1553,58 Punkte. An der Indexspitze schlossen Moneta Bank 2,5 Prozent fester. Erste Group und CEZ gewannen jeweils knapp 1 Prozent.