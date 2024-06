Paris (ots/PRNewswire) - Investieren in Kunst von Weltrang wie das Kaufen von

Das macht Investitionen in historische Meisterwerke so einfach wie nie zuvor.Die KunstwerkeWir berücksichtigen bei unserem neuen Feature "Fragments" nur besondersbedeutende Künstler und Künstlerinnen. Das schnelle Wachstum des Marktes undzuverlässige Bewertungen haben uns überzeugt, dass dies der richtige Weg ist.Wir haben seriöse Angebote zu Monet, Picasso, Warhol, Banksy und vielen anderenaufgespürt und analysiert.Diese typischerweise teure und elitäre Investitionsmöglichkeit ist jetzt für Siezugänglich, indem Sie mit Artrade Anteile an einem Werk erwerben können.Das erste in Anteile aufgeteilte Kunstwerk:Eine Zeichnung von Pablo Picasso.Artrade ist stolz darauf, dieses intime Kunstwerk mit der berühmtesten Signaturder Welt im Wert von 200.000 $ zu präsentieren.Die Enthüllung des Kunstwerks erfolgt auf der NFC-Konferenz in Lissabon, und zudiesem Anlass wird der Vorverkauf eröffnet.Nach einer monatelangen Beschaffungs- und Recherchephase auf dem Kunstmarkt sindwir stolz darauf, das Werk eines so berühmten Künstlers der Öffentlichkeitpräsentieren zu können.Das Token $PABLO wird einen Monat lang im Vorverkauf über unsere Websiteerhältlich sein.Unser LeitbildUnser Ziel ist letztendlich nicht, unsere Kunstwerke auf dem traditionellenMarkt gewinnbringend weiterzuverkaufen, sondern Echtzeitkurse für die Tokenunserer Kunstwerke zu erstellen. Der Wert der Token für die Inhaber wird imLaufe der Zeit gesteigert.Sollte das Kunstwerk jedoch weiterverkauft werden, besteht für die Inhaber eineRückkaufmöglichkeit ihrer Token (mit Umwandlung in USDC).Paul Weibel, der Gründer von Artrade, erklärt: "Real-World-Assets auf derBlockchain werden endlich die Investition in historische Meisterwerke der Kunstdemokratisieren."Was Sie als Fragment-Anleger erhalten:- $ATR Token-Airdrop- Whitelist-Priorität beim nächsten Token-Angebot- Teilnahme an der exklusiven Fragment-Collector-Community- Zugang zu exklusiven Networking-Veranstaltungen und IRL-Ausstellungen derKunstwerkeWarum in ein Real-World-Asset-Token aus der Welt der Kunst investieren?Liquidität: Im Unterschied zu einem NFT oder einem physischen Kunstwerk ist einToken vollkommen liquide und kann jederzeit gehandelt werden.Wert: Der Wert Ihres Tokens ist tatsächlich mit dem Wert des Kunstwerks auf demMarkt verbunden. Es ist ein Token mit einem echten Nutzen und Wert in der Welt.Investitionen: Die Bewertung von Meisterwerken ist seit Hunderten von Jahrenzuverlässig, stabil und beständig. Der Markt weiß das.Mit dem RWA-Token von Artrade wird dieser Wert in Echtzeit gezeigt und für einendynamischen Web3-Sekundärmarkt geöffnet.Über ArtradeArtrade ist ein französisches JEI (junges innovatives Forschungs- undEntwicklungsunternehmen), das im Jahr 2021 durch ein ICO (Initial Coin Offering)gegründet und finanziert wurde. Seitdem hat der $ATR-Token eine ATH-Bewertungvon 140 Mio. $ erreicht, mit einem Pool von Tausenden von Inhabern.Der Hauptmarktplatz, der bereits läuft, dreht sich um Real-World-Asset-Token fürdie Kunst zeitgenössischer Künstler und Künstlerinnen. Mit rund 4000 monatlichenNutzenden gewinnt Artrade mehr und mehr an Glaubwürdigkeit und Zugkraft indiesem Bereich.Bleiben Sie dran für weitere Updates und machen Sie sich bereit, mit deminnovativen "Fragments"-Feature von Artrade in Kunst von Weltrang zuinvestieren!Artrade, Handelskunst und Kunsthandel.