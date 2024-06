BERLIN (dpa-AFX) - Wegen wachsender Sicherheitsrisiken sollten nach Empfehlungen von Experten auch in deutschen Gebäuden Schutzräume eingerichtet werden. Als Optionen werden dabei entweder eigens eingebaute und aufwendige "Hausschutzräume" oder einfachere "bauliche Selbstschutzräume" etwa in Kellern genannt, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Freitag unter Berufung auf einen 25 Seiten langen Bericht für die Innenministerkonferenz.

Das von einer Arbeitsgruppe aus Experten des Bundesinnenministeriums, des Bundesamts für Bevölkerungsschutz (BBK) und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) erstellte Papier soll den Ministerinnen und Ministern Handlungsoptionen für ein bundesweites Schutzraumkonzept liefern. Diese treffen sich vom 21. Juni an in Potsdam zu ihrer Frühjahrskonferenz.