Das Angebot wurde gemäß einem Emissionsvertrag vom 28. Mai 2024 zwischen dem Unternehmen und einem Emissionskonsortium unter der Leitung von National Bank Financial Inc. und BMO Capital Markets Corp. als Joint Bookrunner sowie H.C. Wainwright & Co. LLC, Haywood Securities Inc., Raymond James Ltd. und Scotia Capital Inc. abgeschlossen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von sechsunddreißig Monaten nach dem Abschluss zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 2,25 USD ausgeübt werden. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien wurden an der NYSE American notiert. Das Unternehmen hat die Notierung der Warrants an der NYSE American unter dem Symbol „GROY.WS“ nach Abschluss des Angebots beantragt. Die Notierung erfolgt vorbehaltlich der Erfüllung aller Notierungsanforderungen der NYSE American. Daher sind die Warrants noch nicht über die Einrichtungen der NYSE American handelbar.

Wie am 28. Mai 2024 bekannt gegeben wurde, beabsichtigt das Unternehmen, den Nettoerlös des Angebots zur Finanzierung eines Teils der Gegenleistung für die geplante Übernahme (die „Übernahme“) eines Kupfer-Streams in Bezug auf das Vares-Silberprojekt zu verwenden, das von einer Tochtergesellschaft der Adriatic Metals plc betrieben wird und sich in Bosnien und Herzegowina befindet, und zwar gemäß einem Kauf- und Verkaufsvertrag zwischen dem Unternehmen und OMF Fund III (Cr) Ltd, einem von Orion Mine Finance Management LP verwalteten Unternehmen.

