Vancouver, British Columbia - 31. Mai 2024 - Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-co ...) (NYSE American: GROY) freut sich, eine aktualisierte Prognose für das Jahr 2024 vorzulegen, die auf dem erwarteten Abschluss der Akquisition (die „Akquisition“) eines Kupfer-Streams in Bezug auf das Vares-Silberprojekt in Bosnien und Herzegowina, das von einer Tochtergesellschaft von Adriatic Metals plc betrieben wird (der „Vares-Stream“), basiert, wie bereits am 28. Mai bekannt gegeben.