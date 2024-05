Inflation - und Tech-Aktien im Nasdaq als "Schmerzens-Trade"!

Trotz einer nicht zu hohen Inflation bei den heutigen PCE-Daten kommen vor allem Tech-Aktien heute unter Druck, der Nasdaq ist der schwächste Index an der Wall Street (und das obwohl die Renditen fallen). Die Bank of America warnt nun: der nächste "Pain-Trade" dürften Tech-Aktien sein - denn Investoren sind dort massiv investiert, in anderen Bereichen dagegen unterinvestiert: das ist sichtbar an der miserablen Marktbreite in einer Situation, in der Indizes wie der Nasdaq in der Nähe der Allzeithochs handeln. Das könnte sich nun ändern, nachdem die KI-Euphorie mit Salesforce und vor allem Dell schwere Kratzer bekommen hat - das KI-Gedusel ist wohl vorerst vorbei, Porfolios werden umgeschichtet. Die heutigen Daten zur Inflation wiederum dürften nichts an der abwartenden Haltung der Fed ändern..

