Aktien New York Nur Dow gelingt Stabilisierung - Mai-Bilanz positiv Ein Stabilisierungsversuch an den US-Börsen nach den jüngsten Verlusten ist am Freitag weitgehend missglückt. Nachdem Inflationsdaten positiv aufgenommen worden waren, stießen schwache Einkaufsmanagerdaten auf ein verhaltenes Echo. Zudem fielen …