ROUNDUP 2/Nach Wahl in Südafrika Massiver Machtverlust für ANC In Südafrika zeichnet sich nach der Parlamentswahl erstmals in der Geschichte des Landes eine Koalitionsregierung ab. Nach Auszählung von 80 Prozent Stimmen lag die Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) am Freitagabend bei 41,37 …