In diesem Jahr haben mehr als 600 costaricanische Zulieferer und 200 Unternehmen beider Systeme bei der dritten Auflage der Veranstaltung 2.100 Geschäftstermine wahrgenommen, eine Rekordauflage, da sich die Zahl der Termine in den Vorjahren verdoppelt hat: 600 im Jahr 2022 und 1.000 im Jahr 2023.

„Die Encadenados 2024 ist viel mehr als ein jährliches Geschäftsereignis; sie ist eine Plattform, die Wachstum und geschäftliche Zusammenarbeit in Costa Rica fördert Unter dem Motto 'Gemeinsam mehr erreichen' und mit dem Ziel, die nationale Lieferkette zu stärken und die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der Unternehmen zu erfüllen, stellt Encadenados eine unschätzbare Chance für die wirtschaftliche und geschäftliche Entwicklung des Landes dar", so Laura López, Geschäftsführerin von PROCOMER.

Unternehmen, die von Frauen geführt werden, leisteten einen bedeutenden Beitrag zur dritten Ausgabe der Encadenados, denn sie stellten 50 % der Teilnehmer an der Wirtschaftskonferenz, sowohl als Käufer als auch als Lieferanten. Andererseits erzielten Anbieter, die außerhalb des Großraums angesiedelt sind, bemerkenswerte Erfolge bei den teilnehmenden Unternehmen, was zu einem zusätzlichen Anreiz für Unternehmen wird, die sich in diesen Teilen des Landes niederlassen möchten.

Mehr als 400 multinationale Unternehmen haben sich in Costa Rica niedergelassen, und einer der Schlüsselfaktoren für den Wertbeitrag des Landes ist das breite Ökosystem lokaler Zulieferer, das mit Unterstützung von PROCOMER entwickelt wurde. Dieses Netz costaricanischer Zulieferer aus verschiedenen Waren- und Dienstleistungssektoren bietet Unternehmen, die investieren, logistische Flexibilität sowie Zeit- und Kostenersparnis und damit einen Wettbewerbsvorteil für ihre Tätigkeit.

„Die Teilnahme von Frauen und der Erfolg von Unternehmen außerhalb der GAM bei Encadenados 2024 zeigen die Vielfalt und Stärke, die das costaricanische Wirtschaftsgefüge auszeichnet. Diese Ergebnisse spiegeln unser Engagement für Inklusion und regionale Zusammenarbeit wider, um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum in unserem Land zu fördern; grundlegende Elemente für die Förderung unserer Exporte und die Anziehung neuer Investitionen für Costa Rica."

Der Lebensmittelsektor zeichnete sich durch eine besonders hohe Dynamik aus, da er die sich bietenden Chancen schnell und effektiv nutzte. Andere Industrie- und Dienstleistungssektoren leiten in den kommenden Tagen ihre Validierungs-, Probenahme- und Prüfverfahren ein, da sie weitere Anforderungen erfüllen müssen, um sich in globale Wertschöpfungsketten zu integrieren.

Die Encadenados 2024 schloss mit Geschäftsmöglichkeiten in Höhe von 2 Milliarden Dollar ab. Diese Zahl wird voraussichtlich noch steigen, da nach der Veranstaltung 100 zusätzliche Termine vereinbart wurden. Nach Angaben von PROCOMER kaufen die Unternehmen in der Freihandelszone für mehr als 5 Milliarden Dollar bei Kleinst-, Klein-, Mittel- und Großunternehmen vor Ort ein. Darüber hinaus berichten sie über einen Zuwachs von 52 % bei der Sicherung von Produktionsketten im letzten Jahr.

Kontakt: Ofelia Fernández Valverde, ofernandez@procomer.com & Esteban Chaves Trejos, echaves@procomer.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2419924/Encadenados_2024__1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/encadenados-2024-procomer-starkt-das-lokale-zulieferersystem-um-neue-investitionen-anzuziehen-302161014.html