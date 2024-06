BEIJING, 1. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Die globale Technologiemarke HONOR veranstaltete heute erfolgreich das zweite HONOR ESG-Forum für nachhaltige Entwicklung im Jianfu-Palastgarten des Palastmuseums. Unterstützt von angesehenen Organisationen wie der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO), dem Amt für Investitions- und Technologieförderung (Investment and Technology Promotion Offices, ITPO), der Zentralen Akademie der Schönen Künste (Central Academy of Fine Arts, CAFA) und der Chinesischen Vereinigung für Kreislaufwirtschaft (China Association of Circular Economy, CACE), brachte das Forum Diplomaten, internationale Organisationen, Industrieverbände, Universitäten und Unternehmen zu aufschlussreichen Diskussionen über Nachhaltigkeit zusammen.

Während der Veranstaltung stellte HONOR offiziell seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (Environmental, Social und Governance, ESG) 2023 vor, der seine Fortschritte in den Bereichen Jugendförderung, Tech for Good und grüne Transformation hervorhebt. In der Zwischenzeit hat die Ausstellung der HONOR Talents Global Design Awards ihren Weg in das Palastmuseum gefunden und zeigt das unermüdliche Engagement von HONOR für die Förderung der Jugend und die Erhaltung des kulturellen Erbes.

Nachhaltige Entwicklung mit technologischen Innovationen vorantreiben

Als führende globale Technologiemarke setzt HONOR ESG als einen langfristigen strategischen Fokus, der sieben Schlüsselbereiche umfasst: Umweltschutz, Tech for Good, Datenschutz, Jugendförderung, CSR bei Lieferanten, Mitarbeiterentwicklung und verantwortungsvolle Unternehmensführung.

„HONOR setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung ein, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, und strebt danach, ein innovatives, offenes und integratives verantwortungsbewusstes Unternehmen zu fördern. Wir wollen dabei noch weiter gehen und eine neue intelligente Welt für alle schaffen", sagte George Zhao, Geschäftsführer von HONOR Device Co. Ltd.

Junge Talente zur Entfaltung ihres Potenzials befähigen

Die HONOR Talents Global Design Awards haben sich zu einer Plattform für junge Talente auf der ganzen Welt entwickelt, auf der sie ihr volles Potenzial zeigen können. In den vergangenen vier Jahren wurden 25.000 Beiträge aus über 40 Märkten und 240 Universitäten eingereicht. Im Jahr 2023 wurde die interaktive Kunstinstallation „What's Going on in the Stone" von Yuan Shi vom CAFA mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Die Installation lädt den Betrachter zu generationenübergreifenden Interaktionen mit Figuren aus der Han-Dynastie ein und zeigt auf anschauliche Weise die faszinierende Kollision von Technologie und Kultur.