Kupfer bricht ein – das sind die Gründe

Was als leichte Konsolidierung begann, wächst sich zunehmend zu einem veritablen Abverkauf aus. Spätestens der knackige Rücksetzer vom Freitag lässt die Alarmglocken läuten und mahnt kurzfristig zur Vorsicht.

Für den deutlichen Preisrückgang bei Kupfer nur einen Grund anzuführen, wäre zu kurz gegriffen. Es sind einige für sich genommen verkraftbare Faktoren, die in Summe aber belastend wirken.

Der Markt wird offenkundig mit einer kurzfristigen Nachfrageschwäche konfrontiert. Die Lagerbestände (unter anderem an der LME) stiegen zuletzt wieder etwas an. Hinzu kamen weitere Faktoren, wie etwa der robuste US-Dollar sowie schwache Konjunkturdaten. So enttäuschte unter anderem der am Freitag veröffentlichte chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Mai. Zudem wurde dieser unterhalb der Signalmarke von 50 liegend veröffentlicht.