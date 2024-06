Experten erwarten, dass die großen Förderländer ihre Produktionsgrenzen in das zweite Halbjahr fortschreiben werden, um die knappe Versorgung mit Erdöl aufrechtzuerhalten. Der Verbund Opec+ berät am Wochenende über seine Ausrichtung, angeführt von den Ölgiganten Saudi-Arabien und Russland.

Die Ölpreise sind am Freitag vor dem Treffen großer Fördernationen leicht gefallen. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli lag bei 81,81 US-Dollar, während der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) bei 77,67 Dollar lag. Seit Mittwoch sind die Ölpreise merklich gefallen, obwohl sie im Vergleich zum Jahresbeginn immer noch in der Gewinnzone liegen. Die geopolitischen Risiken und das knappe Angebot haben die Preise steigen lassen.

Am Donnerstag setzte sich die schwache Tendenz der Ölpreise fort, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent bei 82,65 US-Dollar lag. Die Preise für WTI sanken auf 78,42 Dollar. Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten belastet den Ölmarkt, da Rohöl zu den riskanten Anlageklassen zählt. Trotzdem liegen die Ölpreise im Vergleich zum Jahresbeginn immer noch etwa zehn Prozent höher.

Am Freitag setzte sich der Abwärtstrend der Ölpreise fort, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent bei 81,75 US-Dollar lag. Die Preise für WTI sanken auf 77,70 Dollar. Die Wochenbilanz am Erdölmarkt fiel bislang negativ aus, obwohl die Preise im Vergleich zum Jahresstart immer noch in der Gewinnzone liegen.

In Russland brach nach einem nächtlichen ukrainischen Drohnenangriff im Schwarzmeerhafen Port Kawkas ein Brand im Ölterminal aus. Drei Zisternen mit Ölprodukten wurden beschädigt und brennen, wobei zwei Mitarbeiter leicht verletzt wurden. Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von Antischiffsraketen und Drohnen über dem Gebiet Krasnodar, um "terroristische Attacken" zu vereiteln. Port Kawkas ist ein wichtiger Hafen für die Versorgung der Krim und den militärischen Nachschub der russischen Truppen im Konflikt mit der Ukraine.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 81,34USD auf L&S Exchange (31. Mai 2024, 22:59 Uhr) gehandelt.