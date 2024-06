Die Aktien von Carl Zeiss Meditec haben trotz eines skeptischen Analystenkommentars am Freitagmorgen kein weiteres Jahrestief erreicht. Die Papiere fielen zeitweise um 2,2 Prozent auf 87,50 Euro, blieben aber über dem Tief vom Vortag bei 86,70 Euro. Analyst David Adlington von JPMorgan bewertet den Bericht zum dritten Quartal kritisch und hat die Aktien auf "Negative Catalyst Watch" gesetzt. Er sieht das Kursziel bei 68 Euro und stuft die Aktien als "Underweight" ein. Adlington hält die Jahresziele für 2024 und den Marktkonsens für 2025 für risikobehaftet. Eine mögliche Enttäuschung im Jahr 2024 sei zwar angedeutet worden, aber das Ausmaß bleibe unsicher. Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst David Adlington ist kurzfristig besonders skeptisch für die Papiere der Jenaer und setzte sie daher in seiner Augenheilkunde-Branchenstudie auf die "Negative Catalyst Watch". Die Original-Studie wurde am 30.05.2024 veröffentlicht und erstmals am 31.05.2024 weitergegeben.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,16 % und einem Kurs von 85,30EUR auf Tradegate (31. Mai 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.