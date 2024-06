Borussia Dortmund plant eine Transfer-Offensive in der bevorstehenden Wechselperiode, wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke angekündigt hat. Der Club wird mehr in Transfers investieren, als durch Verkäufe eingenommen wird. Watzke betonte jedoch, dass Dortmund nicht 100 Millionen Euro für einen Spieler ausgeben werde, wie es der FC Bayern München für Harry Kane getan hat. Der Umsatz des Clubs wird durch Erfolge in der Champions League und die Teilnahme an der Club-WM steigen. Für die laufende Saison hat der BVB bereits seine Ergebnisprognose erhöht und erwartet einen Jahresüberschuss von 40 bis 50 Millionen Euro.

Trainer Edin Terzic setzt im Champions-League-Finale gegen Real Madrid auf einen mutigen Auftritt seines Teams. Trotz der Außenseiterrolle glauben die Spieler an ihre Chance, den Titel zu gewinnen. Vor dem Abflug zum Finale wurden die Dortmunder Spieler von Fans am Flughafen verabschiedet. Sportdirektor Sebastian Kehl betonte, dass die Mannschaft bereit sei, Geschichte zu schreiben.