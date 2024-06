Der Euro hat am Freitag nach Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone zugelegt und stieg bis zum Mittag auf 1,0850 US-Dollar. Die Inflationsrate stieg im Mai überraschend auf 2,6 Prozent, während die Kerninflation ebenfalls anstieg. Dies könnte Auswirkungen auf die EZB-Sitzung in der kommenden Woche haben, bei der eine Zinssenkung erwartet wird. In den USA deutet sich aufgrund der hartnäckigen Inflation keine baldige Zinssenkung an. Der japanische Yen geriet unter Druck, obwohl die Notenbank ihre Zinsen nur leicht angehoben hat. Am Donnerstag konnte der Euro anfängliche Verluste wettmachen und stieg über die Marke von 1,08 US-Dollar. Inflationszahlen aus Spanien und Konjunkturdaten aus den USA beeinflussten die Entwicklung. Am Freitag gab der Euro im Handelsverlauf einen Teil seiner Gewinne wieder ab, blieb aber über 1,08 US-Dollar. In den USA fiel der Preisauftrieb im April wie erwartet aus, was die Inflationssorgen der Fed vorerst milderte. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,0852 US-Dollar fest. Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse ebenfalls fest.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 1,085USD auf Forex (31. Mai 2024, 23:00 Uhr) gehandelt.