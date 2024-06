Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag nach Inflationsdaten aus der Eurozone nachgegeben. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,34 Prozent auf 128,82 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,69 Prozent lag. Die Inflationsrate stieg im Mai auf 2,6 Prozent, was höher war als erwartet. Die Kerninflation stieg ebenfalls deutlich an, was als Warnsignal für die EZB gesehen wird. In den USA wurden schwache Konjunkturdaten veröffentlicht, was die Möglichkeit einer Zinssenkung durch die Fed erhöht.

Am Donnerstag hingegen legten die Kurse deutscher Bundesanleihen zu. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,22 Prozent auf 129,22 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,65 Prozent fiel. Schwache Konjunkturdaten aus den USA führten zu Zinsdruck am Anleihemarkt, was die Fed möglicherweise zu einer schnelleren Abkehr von ihrer straffen Geldpolitik veranlassen könnte.