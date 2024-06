Die Valora Holding AG hat zwei wichtige Neuerungen bekannt gegeben, die ihr Angebot im Bereich Food und Convenience weiter ausbauen. Zum einen eröffnet Valora den ersten avec Store mit integriertem "The Kitchen"-Konzept, in dem frische to-go Gerichte von Montag bis Samstag frisch zubereitet werden. Dieser Store wird auch am Sonntag ohne Personal betrieben, mit Zugang und Bezahlung über die avec App. Bis Ende des Jahres sollen sieben weitere Stores nach diesem Konzept eröffnet werden.

Zum anderen kennzeichnet Valora als erster Retailer der Schweiz Produkte seiner Eigenmarken ok.– und READY TO GO sowohl mit dem Nutri-Score als auch dem Eco-Score von Beelong. Diese Kennzeichnungen sollen den Kunden mehr Transparenz und Orientierung bieten, sowohl in Bezug auf Gesundheit als auch Nachhaltigkeit. Die Produkte werden schweizweit in über 1.100 Verkaufsstellen von avec, k kiosk und Press & Books angeboten.