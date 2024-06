Die Netfonds AG verzeichnete im ersten Quartal 2024 ein starkes Wachstum des Geschäftsvolumens. Der Brutto-Konzernumsatz stieg organisch auf 56,0 Mio. Euro, was einem Zuwachs von 19,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Netto-Konzernumsatz nach Weiterleitung der Vergütungen an die Partner erhöhte sich ebenfalls um 18,2 %. Das EBITDA wurde mehr als verdoppelt und das EBIT sowie das EBT waren positiv im Vergleich zum Vorjahr. Die Assets under Administration stiegen um 19 % auf über 25 Mrd. Euro. Die Netfonds Gruppe plant für das gesamte Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von ca. 15 % und erwartet einen Nettoumsatz zwischen 41,5 - 43,0 Mio. Euro sowie ein EBITDA zwischen 8,5 - 9,5 Mio. Euro.

Im Bereich Personalie wurde bekannt gegeben, dass das Mandat von Oliver Kieper als Vorstand der Netfonds AG zum heutigen Tag endete. Eine Verlängerung des Mandates wurde nicht vereinbart und die Berufung eines Nachfolgers ist derzeit nicht geplant. Der Netfonds-Vorstand wird künftig kundenzentrisch aufgestellt sein, mit Martin Steinmeyer als CEO, Peer Reichelt als CFO und Dietgar Völzke als CIO.

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für die deutsche Finanzindustrie und bietet unter der Marke finfire eine cloudbasierte Technologieplattform für die Abwicklung und Administration von Geschäftsvorgängen. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

Insgesamt zeigt die Netfonds AG eine positive Entwicklung im ersten Quartal 2024, mit starkem Wachstum und steigender Profitabilität. Die Prognosen für das Gesamtjahr sind optimistisch und die Unternehmensgruppe plant ein weiteres organisches Wachstum von ca. 12 - 15 % p.a. bis zum Jahr 2026.

Die Netfonds Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,56 % und einem Kurs von 46,60EUR auf Tradegate (31. Mai 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.