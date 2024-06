Die umstrittene Erdgasförderung in der Nordsee nahe dem Wattenmeer sorgt für Aufregung, nachdem die Niederlande eine Genehmigung für das Projekt erteilt haben. Die Inseln Borkum und Juist fordern nun die niedersächsische Landesregierung auf, das Vorhaben auf deutscher Seite zu stoppen. Sie argumentieren, dass das Gasprojekt nicht mit den deutschen Meeres- und Klimaschutzzielen sowie dem Status als Unesco-Weltnaturerbe vereinbar sei. Ein Konsortium um den Konzern One-Dyas plant, Erdgas aus einem Feld in der Nordsee zu fördern, sowohl in niederländischen als auch deutschen Hoheitsgebieten.

Die Stadt Borkum, die Deutsche Umwelthilfe und weitere Umweltschutzorganisationen wollen gegen die Entscheidung gerichtlich vorgehen. Sie befürchten mögliche Umweltschäden für die Natur, Meeressäugetiere, die Inseln und Riffe. Die Gegner kündigten an, vor dem obersten Gericht für Verwaltungsrecht der Niederlande einen erneuten Baustopp für die geplante Bohrplattform zu erreichen.