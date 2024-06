Der CEO, Marc Laubenheimer, betont die Vision des Unternehmens, eine Multi-Asset-Plattform zu werden, die Investitionen in verschiedenen Risikoklassen ermöglicht. Die aktualisierte Prognose sieht niedrigere Einnahmen und ein schlechteres EBIT vor als zuvor prognostiziert. Gleichzeitig werden Maßnahmen zur Kostensenkung ergriffen.

Die EV Digital Invest AG bietet Investoren digitale Investmentmöglichkeiten in verschiedenen Anlageklassen an. Die Marke "Engel & Völkers Digital Invest" ermöglicht Investitionen in Immobilienprojekte, während "Digital Invest Assets" digitale Anlagelösungen ohne Immobilienbezug bietet. Das Unternehmen strebt nachhaltiges und profitables Wachstum an, auch in einem herausfordernden Marktumfeld.

Die EV Digital Invest Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 2,12EUR auf Tradegate (31. Mai 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.