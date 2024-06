In den nächsten Handelstagen steht eine Vielzahl relevanter Daten zur Veröffentlichung an. Nicht zuletzt der US-Arbeitsmarktbericht für Mai, der am Freitag (07. Juni) erwartet wird, dürfte die Goldpreisentwicklung maßgeblich beeinflussen. Gerade mit Blick auf die zweitägige Sitzung des FOMC der US-Notenbank am 11. Juni und 12. Juni dürfte jeder Datensatz auf die sprichwörtliche „Goldwaage“ gelegt werden.

Bald wieder aufwärts

Solange Gold oberhalb von 2.300 US-Dollar / 2.280 US-Dollar notiert, ist alles im grünen Bereich. Ein Rücksetzer unter die 2.280 US-Dollar würde hingegen weitere Abgaben in Richtung 2.070 US-Dollar provozieren. Intakte Aufwärtstrends stützen jedoch die Erwartung einer baldigen Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung.

An dem übergeordnet bullischen Bild ändern die temporären Konsolidierungsphasen nichts. Vielmehr bieten diese Schwächephasen all jenen, die noch Handlungsbedarf im Goldbereich sehen, Chancen.

Besser als Newmont und Barrick Gold

Die Aktien von Goldproduzenten bieten eine gute Gelegenheit, um von den exzellenten Perspektiven des Edelmetalls zu profitieren. Bei der Auswahl von Goldaktien beschränken sich viele auf die beiden Branchengrößen Newmont Corp. und Barrick Gold. Dabei lohnt ein Blick in die 2. Reihe, denn in den letzten Wochen ging es abseits von Newmont Corp. und Barrick Gold im wahrsten Sinne des Wortes hoch her. Die Kursentwicklungen von Alamos Gold oder Kinross Gold stellten die von Newmont Corp. und Barrick Gold in den Schatten. Zurückliegende Kursentwicklungen sind natürlich keine Garantie für zukünftige, dennoch lässt sich salopp formulieren: Die Musik spielt derzeit in der 2. und 3. Reihe.

Kinross Gold mit starken Q1-Daten

Nicht zuletzt die starken Q1-Daten unterstrichen die fundamentale Stärke des Goldproduzenten.

Kinross Gold wies für das 1. Quartal 2024 eine Goldproduktion in Höhe von 527.399 Unzen aus, nach 466.022 Unzen im 1. Quartal 2023. Der Goldproduzent veröffentlichte einen Umsatz in Höhe von 1,081 Mrd. US-Dollar, nach 0,929 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2023. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn wurde mit 107,0 Mio. US-Dollar angegeben, nach 90,2 Mio. US-Dollar in Q1 / 2023. Um Sondereffekte bereinigt verzeichnete Kinross Gold einen Gewinn in Höhe von 124,9 Mio. US-Dollar, nach 87,6 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Die Aktie hat mit dem Kursbereich von 8,0 US-Dollar / 8,3 US-Dollar einen wichtigen Widerstand erreicht. Sollte Kinross Gold der Ausbruch über die 8,3 US-Dollar gelingen, würden weitere Kursgewinne in Richtung 10 US-Dollar winken. Etwaige Rücksetzer sollten auf den Bereich von 7 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte