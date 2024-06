Seite 2 ► Seite 1 von 3

San Francisco/Hamburg (ots) - German American Business Association (GABA)würdigt "Herausragende Beiträge zu den transatlantischen Geschäftsbeziehungenund inspirierende Erfolgsgeschichten auf beiden Seiten des AtlantiksDie beiden deutschen Serienunternehmer und Investoren Petra Vorsteher(https://www.linkedin.com/in/petravorsteher/) und Ragnar Kruse(https://www.linkedin.com/in/ragnarkruse/) sind die diesjährigen Gewinner desrenommierten GABA Award of Excellence (https://gabagala.org/award/) . Er wurdeihnen am Freitag im feierlichen Rahmen in San Francisco von der German AmericanBusiness Association (GABA) (https://www.gaba-network.org/) verliehen.Ausgezeichnet wurden die beiden Tech- und KI-Pioniere für ihr Lebenswerk undihre "herausragenden Beiträge zu den transatlantischen Geschäftsbeziehungen undinspirierenden Erfolgsgeschichten auf beiden Seiten des Atlantiks". Aktuellunterstützen Vorsteher und Kruse mit ihren verschiedenen Initiativen vor allemdeutsche KI-Startups dabei privates Kapital, auch aus den USA, zu mobilisieren.Die Organisation GABA fördert bereits seit 2003 den transatlantischenWissensaustausch zwischen US-amerikanischen und deutschen Wirtschafts- undTechnologiekreisen. Den Award erhielten zuvor bereits namhafte deutschenEntrepreneure, darunter SAP-Mitgründer Hasso Plattner, SunMicrosystems-Mitgründer Andreas Bechtolsheim, Sebastian Thrun, Mitgründer derOnline-Akademie Udacity, der LinkedIn-Mitgründer Konstantin Guericke sowie derehemalige Präsident der Stanford University Gerhard Casper.Ihre Leidenschaft für technologischen Fortschritt und nachhaltigeGeschäftspraktiken machte Vorsteher und Kruse schon früh zu treibenden Kräftenbei der Gestaltung der Zukunft von Innovation und Unternehmertum. Schon in denAnfängen des Online-Shoppings erkannten sie das Potenzial des E-Commerce. ImJahr 1996 trugen sie maßgeblich dazu bei, Intershop von einem Startup zu einembörsennotierten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 12 Milliarden Dollar zu entwickeln. Im Jahr 2005 gründeten sie in San Francisco die globalführende mobile Werbe-Plattform Smaato, die inzwischen erfolgreich verkauftwurde. Heute stehen Vorsteher und Kruse mit ihrem Unternehmen und wachsendenÖkosystem AI.GROUP (https://ai-group.ai/) in der ersten Reihe bei derIntegration von KI in Unternehmen und engagieren sich mit Initiativen wieAI.HAMBURG, dem AI.STARTUP.HUB, AI.IMPACT, dem internationalen AI.SUMMIT sowiedem ersten europäischen KI-Fonds AI.FUND für die Förderung und Entwicklungjunger KI-Unternehmen in Deutschland und Europa. Vorsteher und Kruse leben beide