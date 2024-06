Auf dem hart umkämpften Automarkt in China verliert der deutsche Luxusautobauer zunehmend den Anschluss.

Das Cannabis-Unternehmen Canopy Growth hat am Donnerstagmittag ein überraschend starkes Umsatzwachstum präsentieren können. Das kommt bei Anlegern gut an.

Nach einer kurzen Zwischenerholung befindet sich die Aktie von Evotec wieder auf Talfahrt. Reagieren nicht bald die Käufer, drohen frische Mehrjahrestiefs.

Die Rüstungsschmiede Rheinmetall hat in den vergangenen Tagen Aufträge mit einem Gesamtwert von mehreren Hundert Millionen Euro erhalten.

In den Kryptomärkten herrscht Aufbruchsstimmung, denn eine neuartige Form der Kapitalanlage lockt Investoren in Scharen. Über 18 Milliarden US-Dollar sind bereits in Re-Staking-Plattformen geflossen.

Anleger der Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar warten schon lange auf einen nachhaltigen Turnaround der Aktie. Nun könnte es soweit sein!

Die Nestlé-Aktie konnte mit einem Minus von über 8 Prozent seit Jahresbeginn nicht überzeugen. Nach optimistischen Aussagen von CEO atmen Anleger erst einmal auf.

Mit einer fulminanten Rallye sorgte Uran im vergangenen Jahr für großes Aufsehen. Das Ganze gipfelte im Januar dieses Jahres in dreistelligen Preisen. Seitdem konsolidiert Uran. Und das überaus aussichtsreich.

Die Aktie des Media Markt und Saturn-Konzerns hat zuletzt große Sprünge gemacht und ist trotzdem noch günstig bewertet. Die Baader Bank hebt den Daumen und nennt Gründe, warum die Rallye noch weitergehen könnte.

Die Aktie von MongoDB steht vor einem rabenschwarzen Handelstag. Nach enttäuschenden Quartalszahlen erwartet Anleger ein Verlust von einem Viertel.

Meistdiskutierte Wertpapiere

Über diese Wertpapiere spricht die Finanz-Community. Die meistdiskutierten Aktien dieser Woche auf wallstreet-online.de auf einen Blick.

Top & Flop Werte der Kalenderwoche 22/24

In der vergangenen Woche verzeichneten einige Unternehmen im Dax starke Kursgewinne. An der Spitze stand Zalando mit einer Performance von +6,06%, gefolgt von der Porsche Holding SE mit +5,92%. Auch Covestro (+4,75%), Symrise (+4,48%) und Siemens Energy (+4,24%) konnten positive Entwicklungen verzeichnen. Auf der anderen Seite mussten SAP (-6,54%), Sartorius Vz. (-6,14%) und Heidelberg Materials (-3,29%) Verluste hinnehmen.