BERLIN (dpa-AFX) - Die Union kann laut einer neuen Umfrage darauf hoffen, bei der Europawahl in Deutschland in der kommenden Woche mit deutlichem Abstand vorne zu liegen. Wäre an diesem Sonntag bereits Europawahl, kämen CDU und CSU auf 29 Prozent. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" hervor.

Die AfD läge mit 16 Prozent auf dem zweiten Platz vor der SPD (14 Prozent). 13 Prozent der Befragten gaben in der Umfrage an, die Grünen wählen zu wollen, 7 Prozent das Bündnis Sahra Wagenknecht, 4 Prozent die FDP und je 3 Prozent Linke und Freie Wähler. Ähnliche Werte hatte bereits eine Umfrage von Infratest Dimap für den ARD-"Deutschlandtrend" am Donnerstag ergeben.