DAX – Wieder unter die Unterstützung gefallen, aber die USA wird helfen. Es sollte eine gute Woche werden!

Nur noch 12 Tage bis zum Anpfiff zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Nur noch 10 Tage können Sie sich am Gewinnspiel für einen guten Zweck beteiligen. Für Ihre Spende, für die es eine Spendenbescheinigung gibt, können Sie am Tipp-Spiel teilnehmen und Bundesliga-Karten gewinnen. Helfen Sie denen, die keinen so guten Start ins Leben haben wie wir. Alle Infos und die Möglichkeit teilzunehmen, gibt es unter obenstehendem Link. Lassen Sie es eine gute Woche werden und machen Sie mit! Der DAX hatte keinen guten Start in die abgelaufene Woche, sollte diesen aber in die anstehende Woche haben. Die US-Märkte vom Wochenschluss geben die Vorgabe, die für einen positiven Wochenstart gebraucht werden. Die Indikatoren haben zum Teil bereits den überverkauften Bereich erreicht und dürften mit einem Anstieg über die Unterstützungszone wieder nach oben drehen. Die Kerze am Freitag stellte einen Doji dar, der für sich genommen nur für Unsicherheit am Markt steht. Diese Unsicherheit könnte sich auch darin widerspiegeln, dass die Short-Anleger langsam kalte Füße bekommen. Somit könnte der Wochenauftakt einen doppelten Effekt haben, in dem Short-Seller eindecken müssen und Anleger wieder Zutrauen erlangen.

Dow Jones – Hoffnungsvoller Wochenschluss deutet auf Trendwende hin

Hohe Umsätze und einen kräftigen Schub nach oben zeigen zum Wochenschluss an, dass die Anleger am US-Markt den kurzfristigen Abwärtstrend des Leitindex beenden wollen. Die Indikatoren haben im überverkauften Bereich ein Kaufsignal generiert oder stehen kurz davor. Wenn es tatsächlich so kommt, hätte der Dow vor den letzten Tiefs nach oben gedreht, was nach der Dow-Theorie eine Bestätigung des bestehenden übergeordneten Trends bedeuten würde. Die Chance auf einen Anstieg auf neue Tops sollte somit genutzt werden können.

Gold – Nach dem neuen Rekordhoch nun leicht unter Druck

Es war nur ein kurzer Blick über das letzte Top, bevor das Edelmetall wieder unter Druck geraten ist. Zum Wochenschluss war die Abgabebereitschaft höher, als die Aufnahmebereitschaft. Ungeachtet dessen ist der Aufwärtstrend noch intakt, wenngleich die Dynamik sichtbar nachgelassen hat. Das letzte Tief von Anfang Mai sollte nicht unterschritten werden, da sonst eine Verschlechterung des Gesamtbildes eintreten würde. Die Indikatoren geben noch keine Unterstützung, um eine neue Anstiegsbewegung zu starten. Derzeit sollte Gold noch auf der Stelle treten.

Öl – Nach neuem Anlauf wieder unter Druck

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Der Öl-Preis ist zuletzt erneut unter Druck geraten. Der Wochenschluss notierte im Bereich der jüngsten Tiefs. Auch wenn die Indikatoren bereits in die überverkaufte Zone gefallen sind, war die Dynamik der letzten drei Handelstage so groß, dass ein weiterer Schub nach unten nicht auszuschließen ist.

Bitcoin/USD – pendelt sich ein und sucht nach einer Richtung

Die bekannte Kryptowährung hat den jüngsten Ausbruch über die runde Marke von 70.000 USD nicht veredeln können, und ist wieder in den Bereich der Widerstandslinie gefallen. Hier wurde aber keine Abwärtsdynamik entwickelt, sondern vielmehr hat der Bitcoin hier erneut einen Boden gefunden. Ob dieser gehalten werden kann, ist derzeit offen, da die Indikatoren im neutralen Bereich notieren und somit noch keine Unterstützung für ein Drehen nach oben bieten.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.