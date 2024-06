In den Kommentaren „ Mit dieser Produzentenaktie auf das Comeback von Gold setzen “ und „Kupfer bricht ein, Produzentenaktien auf dem Prüfstand “ wurden die aktuellen Entwicklungen bei Gold und Kupfer bereits ausführlich thematisiert und unter fundamentalen Aspekten beleuchtet, sodass wir uns an dieser Stelle auf die charttechnischen Aspekte bei Silber konzentrieren. Und diese sind für sich genommen überaus interessant.

Der untere Chart (6-Monats-Chart) verdeutlicht die aktuell hochbrisante Situation. Auf kurze Sicht stehen zwei markante Preisbereiche im Fokus – die Zone um 30 US-Dollar und die um 32 US-Dollar.

Der Ausbruch über die psychologisch wichtige Marke von 30 US-Dollar lief zunächst überaus vielversprechend an. Silber legte bis auf 32,3 US-Dollar zu, ehe erste Gewinnmitnahmen einsetzten und das Edelmetall erneut auf das Ausbruchsniveau zurückführten. Silber bestätigte die 30 US-Dollar und drehte erneut in Richtung 32,3 US-Dollar ab. Kurzzeitig sah es nach einem erfolgreichen Ausbruch über die 32,3 US-Dollar aus, doch dann passierte genau das, was in diesen fragilen Situationen tunlichst nicht passieren sollte – der Vorstoß brach in sich zusammen. Der Rücksetzer nahm vor allem am Freitag Fahrt auf und führte Silber erneut in Richtung 30 US-Dollar.

Damit steht nun aus charttechnischer Sicht eine Entscheidung an. Sollte es Silber gelingen, die 30 US-Dollar ein weiteres Mal erfolgreich zu bestätigen, stehen die Chancen so schlecht nicht, dass es Silber im Anschluss gelingt, eine Bewegung über die 32,3 US-Dollar zu lancieren und die Rallye so wieder anzustoßen. Welches Potenzial sich in diesem Fall für Silber auftuen könnte, zeigt der untere Chart.

Silber dennoch auf dem Weg in Richtung 50 US-Dollar?

Im Langfrist-Chart (15 Jahre, auf Wochenbasis) zeichnet sich eine ansteigende Dreiecksformation (orange dargestellt) deutlich ab.

Mit dem Ausbruch über die 30 US-Dollar ist gleichzeitig der Ausbruch aus der großen Dreiecksformation angelaufen. Aus der Auflösung des Dreiecks lässt sich ein theoretisches Bewegungsziel ableiten, das nah an das Allzeithoch (49+ US-Dollar) heranreicht. Ein erfolgreicher Ausbruch hat daher eine umso größere Bedeutung für Silber.

Fazit

Für Silber brechen wichtige und womöglich auch richtungsweisende Handelstage an. Für das Edelmetall muss es darum gehen, den Ausbruch über die 30 US-Dollar zu manifestieren. Sollte dieses Unterfangen gelingen, würde sich Silber weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 35 US-Dollar bzw. 40 US-Dollar eröffnen. Auf lange Sicht wäre sogar ein Anlaufen des bisherigen Rekordhochs möglich. Bei einem Rücksetzer unter die 30 US-Dollar wäre hingegen Vorsicht geboten. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 28 US-Dollar gerechnet werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte