Aktien aus dem Pharma- und Healthcare-Bereich gelten als besonders resilient in wirtschaftlich schwachen Marktphasen, da an Ausgaben für die eigene Gesundheit in der Regel nicht gespart wird. Und auch ihre Ausschüttungen können sich häufig sehen lassen. Einem ganz besonderen Mitglied dieser Branche wollen wir uns im heutigen Dividenden-Radar von wallstreetONLINE zuwenden: Dem US-Pharmariesen Pfizer.

Das Unternehmen, das bei der Herstellung des Corona-Impfstoffs mit der deutschen BioNTech kooperiert hat, konnte sich in den letzten Jahren stets als zuverlässiger Dividendenzahler erweisen und plant, diese Tradition fortzusetzen. Der Pharmakonzern hat 340 Quartale in Folge eine Dividende ausgeschüttet und will sich weiterhin auf die Schaffung von Shareholder Value konzentrieren, wie die Unternehmensführung zuletzt bei der Vorstellung der Jahreszahlen versprochen hat.