BERLIN, 3. Juni 2024 /PRNewswire/ -- IMOU, ein führender Anbieter von intelligenten IoT-Lösungen, hat die IMOU Cell 3C Serie eingeführt . Diese umfasst Cell 3C, Cell 3C Kit und Cell 3C All In One, hochmoderne kabellose Sicherheitskameras, die einfache Installation und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen mit einem großen Akku und effizienten Solarpaneelen kombinieren.

Die Cell 3C Serie bieten mühelose 24/7 Sicherheit durch solarbetriebene Kameras. die das Sicherheitserlebnis der Hausbesitzer verbessern und gleichzeitig den Energieverbrauch sowie die Umweltauswirkungen reduzieren.

IMOU-Funküberwachungskameras sind ideal für Außenbereiche ohne Stromanschluss. Die Cell 3C Serie minimiert Kosten und Zeitaufwand, ist einfach zu installieren, und verfügt über einen 5000mAh-Akku, der bis zu 120 Tage Schutz bietet. Das Cell 3C Kit und All-in-One enthalten ein 3W-Solarmodul, das den Ladeaufwand reduziert und die Sicherheit erhöht, während Umweltauswirkungen und Wartungsbedarf minimiert werden.

Weniger Zeitaufwand

Diese neue Serie von Sicherheitskameras ermöglicht eine unkomplizierte Installation: Gerät einschalten, mit dem Heim-WLAN verbinden, im Außenbereich montieren, fertig. Keine komplexen elektrischen Verkabelungen oder Elektriker notwendig.

Das Cell 3C All in One besitzt ein integriertes Solarmodul für eine einfache Ein-Schritt-Installation. Das Cell 3C Kit erlaubt bei begrenztem Sonnenlicht die separate Installation des Solarmoduls an optimaler Stelle zur Sonneneinstrahlung.

Weniger Kosten

Neben ihrer Erschwinglichkeit als Sicherheitslösungen für Zuhause können sie auch langfristig Geld sparen. Indem das große Akku des Cell 3C Kits oder des Cell 3C All In One an ein 3W-Solarmodul angeschlossen wird, wird keine direkte Stromquelle benötigt, was den Energieverbrauch im Haushalt senkt und die Stromrechnung reduziert.

Die Sicherheitskameras der Cell 3C Serie sind IP66 wetterfest und speziell für den Einsatz im Freien konzipiert. Sie sind gebaut, um jedem Sturm zu trotzen und bieten mehrere Jahre zuverlässige Heimsicherheit, während sie gleichzeitig langfristig Geld sparen.

Weniger Sicherheitsbedenken

Die Kameras der Cell 3C Serie bieten außergewöhnliche Überwachungsbildqualität und liefern aufgenommene Bilder in 2K-QHD-Auflösung an die IMOU Life App, während jedes Detail in der Umgebung Ihres Eigentums in beeindruckender Klarheit erfasst und aufgezeichnet wird.