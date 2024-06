DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Der Dax dürfte am Montag mit Kursgewinnen in den Juni starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor Start des Xetra-Handels 0,8 Prozent höher auf 18 655 Punkte. Im Mai hatte der Dax bereits gut drei Prozent gewonnen, nachdem es beim Rekordhoch von 18 892 Punkten zwischenzeitlich sogar über fünf Prozent gewesen waren. Für recht gute Vorgaben sorgt am Montag vor allem die späte Erholung an der Wall Street. Sorgen um die Profitabilität im Geschäft mit dem Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) hatten den marktbreiten S&P 500 zunächst auf ein Dreiwochentief gedrückt. Geschlossen hat er aber klar im Plus. Geprägt wird die Woche wohl von der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Experten gehen davon aus, dass die Notenbank nach ihrem Kampf gegen die hohe Teuerung nun erstmals den Leitzinsen senkt.

USA: - STABILISIERT - Die US-Börsen haben sich nach den jüngsten Verlusten am Freitag stabilisiert. Der zuletzt besonders gebeutelte Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich fast die ganze Handelszeit in positivem Terrain auf. Er schloss dank der späten Marktrally 1,51 Prozent fester mit 38 686,32 Punkten. Damit dämmte er seinen Wochenverlust auf knapp 1 Prozent ein und erzielte für den Monat ein Plus von 2,3 Prozent.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind überwiegend mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Die freundlichen Vorgaben aus den USA sorgten auch in Asien für Rückenwind. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 am Montag kurz vor dem Handelsende um 1,2 Prozent zu. In der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Hang-Seng-Index besonders deutlich um 2,3 Prozent nach oben, während der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen im späten Handel 0,1 Prozent einbüßte.

^

DAX 18497,94 0,01%

XDAX 18595,10 0,59%

EuroSTOXX 50 4983,67 0,03%

Stoxx50 4488,56 0,55%



DJIA 38686,32 1,51%

S&P 500 5277,51 0,80%

NASDAQ 100 18536,65 -0,01%°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 129,35 0,05%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0852 0,03%

USD/Yen 157,41 0,08%

Euro/Yen 170,81 0,09%°



ROHÖL:



^

Brent 81,01 -0,10 USD WTI 76,93 -0,06 USD°

/jha/