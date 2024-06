Auf der Computex-Technologiemesse in Taipei hat Advanced Micro Devices (AMD) am Montag seine neuesten KI-Prozessoren vorgestellt und ehrgeizige Pläne für die Entwicklung von KI-Chips in den nächsten zwei Jahren präsentiert.

Nvidia, das derzeit rund 80 Prozent des Marktes beherrscht, hat angekündigt, seinen Produktzyklus auf jährliche Veröffentlichungen zu verkürzen, eine Strategie, der AMD nun folgt. Lisa Su, CEO von AMD, erklärte, dass die jährliche Produktfreigabe eine Reaktion auf die Marktnachfrage nach stets neuen und verbesserten Fähigkeiten sei. "KI ist unsere oberste Priorität", betonte Su und verwies auf das Engagement des Unternehmens, die Entwicklungsressourcen vollständig darauf auszurichten.

Neben dem MI325X kündigte AMD auch die MI350-Serie für 2025 an, die auf einer völlig neuen Architektur basieren und die Leistung in der Inferenz – also dem Generieren von KI-Antworten – im Vergleich zur aktuellen MI300-Serie um das 35-Fache steigern soll. Weiterhin in der Pipeline ist die MI400-Serie, geplant für 2026, die auf der fortschrittlichen "Next"-Architektur aufbauen wird.

AMD prognostiziert für das Jahr 2024 KI-Chipverkäufe in Höhe von etwa 4 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 500 Millionen US-Dollar gegenüber früheren Schätzungen entspricht.

Die Aktien von AMD haben sich seit Beginn des Jahres 2023 mehr als verdoppelt, was jedoch im Schatten des siebenfachen Anstiegs der Nvidia-Aktien steht. Für die vergangenen sechs Monate steht ein Plus von fast 40 Prozent zu Buche.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren! Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Das sind die Highlights dieses kostenlosen Spezialreports