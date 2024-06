Der chinesische E-Fahrzeughersteller Nio steckt in der Krise: Während das Unternehmen damit beschäftigt ist, die kostenintensive Produktion seiner Modelle hochzufahren, tobt im Reich der Mitte ein knallharter Preis- und Verdrängungswettbewerb.

Am Donnerstag wird das Unternehmen seine Quartalszahlen präsentieren. Anleger erhoffen sich hiervon Besserung bei der Profitabilität sowie neuen Schwung für die Aktie.

Fahrzeugverkäufe mehr als verdreifacht

Für solchen sorgen allerdings bereits die am Samstag bekanntgegebenen Auslieferungszahlen für den vergangenen Monat, denn Nio hat seine Verkäufe deutlich steigern können:

Gegenüber dem Vorjahresmonat sind die Verkäufe im Mai um sagenhafte 234 Prozent geklettert. Insgesamt rund 20.500 Fahrzeuge verkaufte der Tesla- und BYD-Jäger. Auf SUV-Modelle entfielen davon 12.164, auf Limousinen 8.380 Auslieferungen.

Insgesamt hat Nio in seiner Unternehmensgeschichte damit erstmals mehr als eine halbe Million Fahrzeuge verkauft. Nach dem Mai liegt die Zahl der insgesamt abgewickelten Verkäufe bei 515.811.

Nio distanziert Mitbewerber deutlich

Mit dem starken Anstieg der Verkäufe konnte Nio im Mai seine Mitbewerber deutlich distanzieren: Volkswagen-Partner Xpeng lieferte 10.146 E-Fahrzeuge aus und steigerte sich damit gegenüber dem Vorjahr um 35 Prozent.

Der auf Range-Extender spezialisierte Fahrzeughersteller Li Auto konnte seine Auslieferungen um 24 Prozent steigern. Das bedeutet 35.020 verkaufte E-Automobile.

Positiv aus Sicht des Unternehmens, dessen Aktie in den vergangenen Wochen schwer zu kämpfen hatte und trotz günstiger Fundamentaldaten auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen ist, dürften vor allem die Verkäufe des mit Problemen gestarteten Modells L6 sein. Hiervon verkaufte Li Auto seit dem Verkaufsstart Ende April bereits 15.000 Stück.

Nio und Li Auto in Hongkong gefragt

Auf die starken Auslieferungszahlen reagierten am Handelsplatz in Hongkong vor allem die Papiere von Nio und Li Auto positiv. Beide Werte konnten sich am Montagmorgen um über fünf Prozent steigern.

Für die Aktie von Nio bedeutet das eine Ausbruchschance über die kurzfristige Widerstandslinie bei rund 45 Hongkong-Dollar, während Li Auto die Chance auf eine Bodenbildung und eine Erholungsrallye erhält.

Bei Xpeng blieb die Kursreaktion mit einem Plus von 1,2 Prozent überschaubar. In der Aktie ist derzeit keine klare Tendenz zu erkennen.

Fazit: Ohne Profitabilität sind die starken Verkaufszahlen wenig wert

Der mit großen Schwierigkeiten kämpfende chinesische Fahrzeughersteller Nio hat am Wochenende starke Auslieferungszahlen für den Monat Mai bekanntgegeben: Die Zahl der verkaufen Fahrzeuge verdreifachte sich gegenüber dem Vorjahr.

Das sorgt in der angeschlagenen Aktie zum Wochenauftakt für Entspannung und könnte ein gutes Zeichen für die am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen sein. Mit den deutlich gesteigerten Verkaufszahlen wächst allerdings auch der Erwartungsdruck der Anleger:

Sollte sich herausstellen, dass die Profitabilitätsprobleme auch im zurückliegenden Quartal angehalten haben und Nio durch die höheren Auslieferungen noch mehr Geld verbrannt hat, dürfte der Anstieg eher Fluch, denn Segen sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion