Die Aktien von GameStop stehen vor einem heftigen Handelstag am Montag, nachdem Keith Gill, bekannt als "Roaring Kitty" und eine treibende Kraft hinter der Meme-Aktienmanie von 2021, eine beträchtliche Position in dem Unternehmen offenbarte.

Ein am 2. Juni auf Reddit geposteter Screenshot zeigt, dass Gill, der auf Reddit unter dem Namen "DeepFuckingValue" auftritt, fünf Millionen GameStop-Aktien zu je 21,27 US-Dollar erworben hat. Zudem zeigt der Post 120.000 Call-Optionen im Wert von 65,7 Millionen US-Dollar an, die am 21. Juni auslaufen. Diese erlauben es ihm, die Aktien zu einem Preis von 20 US-Dollar pro Stück zu kaufen.