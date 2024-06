Die Lage am Markt für Zivilflugzeuge ist nicht so eindeutig, wie die Turbulenzen bei Boeing möglicherweise annehmen lassen. Boeing stolpert seit fünf Jahren von einer Krise zur nächsten. Fachleute schätzen, dass bei einer leichteren Skalierbarkeit der Produktion Airbus bei Mittelstreckenflugzeugen einen Marktanteil von rund 75 Prozent haben sollte und Boeing 25 Prozent. Doch die Produktionsmodalitäten sind relativ starr und daher kann Airbus die Fertigung nicht so schnell erhöhen, wie es die Flut an Bestellungen vermuten ließen. Die Airlines kaufen lieber bei Boeing ein, als bei Airbus für die Lieferung bis über das Jahr 2032 zu warten. Somit kommt Boeing aktuell auf einen Marktanteil von 40 Prozent. Doch Airbus ist dabei die Produktion schrittweise auszuweiten.

Zum Chart