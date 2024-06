Frankfurt (ots) - Zudem wurde die Management- und Technologieberatung wegen

"Wir freuen uns sehr über den Award als Partner des Jahres 2024. DieAuszeichnung ist ein Beleg für unser starkes Prozess-Know-how und für unserebesonderen Leistungen für die Branchen Chemie und Life Sciences inZusammenarbeit mit SAP", kommentiert Jens Raschke, globaler Leiter Chemicals,Life Sciences & Resources bei BearingPoint."Unser bestes Ergebnis seit Beginn der Diamant-Initiative von SAP sowie diewiederholte Auszeichnung als Fokuspartner unterstreicht unsere erfolgreicheZusammenarbeit mit SAP, unsere gemeinsame Innovationskraft und dieherausragenden Kundenprojekte über viele Segmente hinweg. Als Partner entwickelnund implementieren wir zukunftsweisende Lösungen für unsere Kunden. DieAuszeichnung bringt zudem viele Vorteile, die wiederum unseren Kundenzugutekommen. Wir unterstützen unsere Kunden unter anderem bei der Umstellungauf SAP S/4HANA und die Business Technology Plattform. So können wir gemeinsamZukunft gestalten", sagt Nicolas Löwe, Partner bei BearingPoint und globalerLeiter SAP Innovations.Der Auszeichnung liegt eine komplexe Bewertungsmatrix der Kompetenzfelderzugrunde, in die Leistungen aus mehreren Dimensionen, Vertriebssektoren undGeschäftsbereichen einfließen. Besonders überzeugte BearingPoint in denGeschäftsbereichen S/4HANA Cloud, Intelligent Spend Management & BusinessNetwork (IS&BN), Digital Supply Chain (DSC) sowie Business Technology Plattform(BTP) und erreichte jeweils Werte weit über dem Benchmark. Darüber hinauserfolgt eine Aufschlüsselung der Leistung nach Vertriebssektoren. Hier lagBearingPoint in den Sektoren Consumer Industries, Discrete Manufacturing undService Industries deutlich über dem Partnerdurchschnitt.Das Ziel der SAP Diamant-Initiative ist es, die individuellen Beiträge vonSAP-Partnern zum gemeinsamen Markterfolg sichtbar zu machen und zielgerichteteKooperationen zu fördern. Für Anwenderunternehmen bietet der Status desSAP-Fokuspartners eine verlässliche Orientierung bei der Auswahl des geeignetenPartners für anstehende SAP-Projekte. Dieses Jahr wurden Daten von über 200Partnern aus Deutschland erhoben.Mehr Informationen zu BearingPoints SAP-Lösungen auch auf der Sapphire inOrlando vom 3. bis 5. Juni: https://www.sap.com/events/sapphire/orlando.htmlsowie vom 11. bis 13. Juni in Barcelona:https://www.sap.com/events/sapphire/barcelona.htmlÜber BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung miteuropäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in dreiGeschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst dasklassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy,Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im BereichProducts bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services fürgeschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A,Ventures, und Investments von BearingPoint ab.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen undOrganisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern undengagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigenGeschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: http://www.bearingpoint.comLinkedIn: http://www.linkedin.com/company/bearingpointPressekontakt:Alexander BockGlobal Senior Manager CommunicationsTel: +49 89 540338029E-Mail: mailto:alexander.bock@bearingpoint.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/68073/5792139OTS: BearingPoint GmbH