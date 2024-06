WIESBADEN (ots) -



- Bevölkerungsentwicklung laut EU-Vorausberechnung in den einzelnen Staaten sehr

unterschiedlich

- Vorausberechnung geht zudem von deutlich steigendem Anteil älterer Menschen

(65plus) aus, Deutschland im unteren Drittel aller EU-Staaten

- 2070 kommen EU-weit weniger als zwei Menschen im Erwerbsalter auf eine Person

im Rentenalter



Mit der Europawahl werden wichtige politische Weichen für die Bevölkerung in der

Europäischen Union (EU) gestellt. Am 1. Januar 2023 lebten 451,4 Millionen

Menschen in der EU. Bis 2070 wird die EU-Bevölkerung in den aktuellen Grenzen

bei einer angenommenen Nettozuwanderung von 1,2 Millionen Personen pro Jahr

voraussichtlich um 4,2 % auf 432,2 Millionen sinken, wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) auf Grundlage der Basisvariante der

Bevölkerungsvorausberechnung des EU-Statistikamtes Eurostat mitteilt.







um gut 20 % auf insgesamt 358,4 Millionen Menschen im Jahr 2070. Bei einer

höheren jährlichen Zuwanderung (+33 % verglichen mit jetzigem Niveau von 1,2

Millionen Personen pro Jahr) wäre ein leichtes Bevölkerungswachstum zu erwarten.

Die Bevölkerungszahl der EU läge dann im Jahr 2070 mit 465,5 Millionen 3,1 %

höher als 2023.



Zwischen den EU-Staaten gibt es deutliche Unterschiede. Während Island, Malta,

Luxemburg, Schweden und Irland mit deutlichen Bevölkerungsgewinnen zu rechnen

haben, würde die Bevölkerungszahl insbesondere in den ost- und südeuropäischen

Mitgliedsstaaten abnehmen. Für Deutschland ergibt sich für 2070 nach der

Basisvariante nur ein geringfügiger Bevölkerungsrückgang um 0,4 %.



Alternde Gesellschaft: Im Jahr 2070 sind gut 30 % der EU-Bevölkerung 65 plus



Der Anteil der EU-Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter wird gemäß

Basisvariante von 21,2 % am Anfang des Jahres 2023 auf 30,5 % im Jahr 2070

ansteigen. Diese Entwicklung lässt sich auch durch mehr Nettozuwanderung nur

leicht dämpfen: Der Anteil der Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter

steigt bei erhöhter Zuwanderung für die EU bis 2070 auf 29,5 % (statt 30,5 %).



Italien (24,0 %), Portugal (23,9 %) sowie Finnland (23,1 %) hatten Anfang 2023

in der EU die höchsten Anteile der 65-Jährigen und Älteren. Im Jahr 2070 wird

nach der Basisvariante der EU-Vorausberechnung Litauen mit 36 % den höchsten

Anteil der älteren Menschen haben. In Italien und Portugal wird dieser Anteil

auf voraussichtlich 34 % steigen. Deutschland befindet sich nach dieser Rechnung Seite 2 ► Seite 1 von 2



Ohne Nettozuwanderung würde die EU-Bevölkerung sehr viel deutlicher zurückgehen:um gut 20 % auf insgesamt 358,4 Millionen Menschen im Jahr 2070. Bei einerhöheren jährlichen Zuwanderung (+33 % verglichen mit jetzigem Niveau von 1,2Millionen Personen pro Jahr) wäre ein leichtes Bevölkerungswachstum zu erwarten.Die Bevölkerungszahl der EU läge dann im Jahr 2070 mit 465,5 Millionen 3,1 %höher als 2023.Zwischen den EU-Staaten gibt es deutliche Unterschiede. Während Island, Malta,Luxemburg, Schweden und Irland mit deutlichen Bevölkerungsgewinnen zu rechnenhaben, würde die Bevölkerungszahl insbesondere in den ost- und südeuropäischenMitgliedsstaaten abnehmen. Für Deutschland ergibt sich für 2070 nach derBasisvariante nur ein geringfügiger Bevölkerungsrückgang um 0,4 %.Alternde Gesellschaft: Im Jahr 2070 sind gut 30 % der EU-Bevölkerung 65 plusDer Anteil der EU-Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter wird gemäßBasisvariante von 21,2 % am Anfang des Jahres 2023 auf 30,5 % im Jahr 2070ansteigen. Diese Entwicklung lässt sich auch durch mehr Nettozuwanderung nurleicht dämpfen: Der Anteil der Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und ältersteigt bei erhöhter Zuwanderung für die EU bis 2070 auf 29,5 % (statt 30,5 %).Italien (24,0 %), Portugal (23,9 %) sowie Finnland (23,1 %) hatten Anfang 2023in der EU die höchsten Anteile der 65-Jährigen und Älteren. Im Jahr 2070 wirdnach der Basisvariante der EU-Vorausberechnung Litauen mit 36 % den höchstenAnteil der älteren Menschen haben. In Italien und Portugal wird dieser Anteilauf voraussichtlich 34 % steigen. Deutschland befindet sich nach dieser Rechnung