Aktienmärkte: Seltsame Freitags-Rally - warum heute so wichtig ist!

Die US-Aktienmärkte am Freitag nach Schwäche dann vor Handelsschluss mit einer seltsamen Rally: innerhalb von Minuten eine extreme Bewegung nach oben - all das ohne jede Nachricht, die diesen Anstieg der Aktienmärkte begründen könnte. Was aber ist da passiert? Vermutlich waren zum Monatsende vor allem Optionen (Mechanik) und Window Dressing der Institutionellen (zum Monatsende) die Treiber dieser Rally. Indizes wie der Dow Jones waren stark überverkauft - er hatte seit seinem Hoch mehr als 2000 Punkte verloren. Aber es muss sich nun erst noch zeigen, wie nachhaltig diese Freitags-Rally wirklich ist. Heute stehen mit dem ISM Index Gewerbe ein sehr wichtiger US-Wirtschafts-Indikator auf der Agenda, nachdem am Freitag der Chicago Einkaufsmanagerindex regelrecht kollabiert ist und eine Rezession ankündigt. Ist die US-Wirtschaft bereits in einer Rezession? Der ISM Index dürfte hier einen wichtigen Hinweis geben..

Hinweise aus Video:

