NX Europe stellt auf der LogiPharma 2024 aus TOKYO, 3. Juni 2024 /PRNewswire/ - Nippon Express Europe GmbH (im Folgenden „NX Europe"), ein Unternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., nahm von Dienstag, 16. April, bis Donnerstag, 18. April, an der LogiPharma 2024 in Lyon, Frankreich, teil. …