Die Aktie des chinesischen E-Fahrzeugherstellers BYD gehörte am Handelsplatz in Hongkong zum Wochenauftakt zu den stärksten Werten: Mit einem Plus von 5,0 Prozent ging es für die Anteile des Tesla -Konkurrenten hoch hinaus.

Ursache für die kräftigen Kursgewinne waren starke Auslieferungszahlen im vergangenen Monat. Insgesamt verkaufte BYD im Mai 331.817 Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahresmonat ein Plus von 38,1 Prozent.

Vor allem bei Plug-in-Hybridfahrzeugen konnte sich der Fahrzeughersteller deutlich steigern. Hier kletterte die Zahl der verkauften Fahrzeuge von 119.489 im vergangenen Jahr auf nun 184.093, was einem Anstieg von 54,1 Prozent entspricht.

Prozentual musste sich BYD mit seiner kräftigen Steigerung nur Nio geschlagen geben, das seine Verkäufe im Mai mehr als verdreifachen konnte. Für die Aktie sind das gute Neuigkeiten – genau zur richtigen Zeit, denn mit dem jüngsten Kursanstieg steigen die Chancen auf einen erfolgreichen Ausbruch nach oben:

Schwacher Start, starke Aufholjagd

Zwar startete die Aktie aufgrund von Nachfragesorgen und des in China tobenden Preiskampfes schwach in das neue Jahr. Seit Ende Januar handelt BYD aber in einem stabilen Aufwärtstrendkanal, sodass den Anteilen seit dem Jahreswechsel ein Plus von knapp 10 Prozent gelungen ist.

Der anhaltende Kursanstieg hatte eine deutliche Verbesserung der charttechnischen Ausgangslage zur Folge. Die Aktie hat einerseits die 50-Tage-Linie zurückerobern können und dabei andererseits auch die Horizontalwiderstände bei umgerechnet 22 und 24 Euro überwunden. Diese konnten seither als neue Unterstützungen bestätigt werden.

Rücksetzer bestätigt Unterstützungen

Jüngst prallte BYD zwar an der Aufwärtstrendoberkante nach unten ab, hat sich davon aber rasch erholen können und somit auch die 200-Tage-Linie sowie die Marke von umgerechnet 26 Euro als kaufenswerte Unterstützungen bestätigen können.

Eine weitere Verbesserung ist der Sprung über die mittelfristige Abwärtstrendlinie. Diese überwundene Hürde wurde begleitet von einem Vorzeichenwechsel des Trendstärkeindikators MACD, der damit nach dem jüngsten Rücksetzer der Aktie die Rückkehr in einen Aufwärtstrend anzeigt.

Starker, aber noch nicht überkaufter Aufwärtstrend

Mit dem Kurssprung vom Montag rückt nun der Widerstand bei umgerechnet 28 Euro ins Visier der Bullen. Hier kreuzt die Aufwärtstrendoberkante einen Horizontalwiderstand. Gelingt es daher, diesen Bereich nachhaltig zu überwinden, dürfte der Weg frei sein bis zunächst 30 Euro und anschließend auch 32 Euro.

Nachdem der MACD erst kürzlich sein Vorzeichen gewechselt und dabei auch die (rote) Signallinie überwunden hat, sind neue Pullbacks für kräftige Kursgewinne vorerst nicht nötig. Mit einem Tageswert von 65 Zählern zeigt der Relative-Stärke-Indikator außerdem einen starken Aufwärtstrend an, ohne dass die Aktie bereits überkauft ist.

Mittelfristig beträchtliches Aufwärtspotenzial, ...

Angesichts dieser konstruktiven Ausgangslage, die sich schon bald durch ein Golden Cross der gleitenden Durchschnittslinien weiter verbessern könnte, ist mittelfristig das Erreichen der bisherigen 52-Wochen-Hochs im Bereich von 32 Euro beziehungsweise umgerechnet 271 HK$ wahrscheinlich. Das bedeutet ein Aufwärtspotenzial von bis zu 17,8 Prozent.

Verbessern lassen sich die gegenwärtig guten Renditechancen in der Aktie mit dem Einsatz von Discount-Zertifikaten. Diese erlauben es Anlegern, Aktien mit Rabatt zu kaufen (wie genau das funktioniert, lesen Sie hier) und verbessern so das Chance-Risiko-Profil.

... das sich mit einem Discount-Zertifikat weiter verbessern lässt

Besonders attraktiv ist derzeit das Discount-Zertifikat MG3SDC mit einer Laufzeit bis Dezember 2024 und einem Cap von 255 HK$, was dem Widerstand bei 30 Euro entspricht. Dadurch ergibt sich folgendes Auszahlungsprofil:

Szenariotabelle

Discount-Zertifikat MG3SDC (Cap bei 255 HK$) Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Kaufpreis Aktie * 229,93 HK$ (27,12 €) Kaufpreis Zertifikat * 25,02 € Cap 255 HK$ Verkaufspreis Aktie 205 HK$ 230 HK$ 255 HK$ Wertentw. m. Zertifikat 24,17 € 27,12 € 30,07 € Rendite Aktie -10,8 % +0,0 % +10,9 % Rendite Zertifikat -3,4 % +8,4 % +20,2 % Outperformancepunkt 276,61 HK$ (32,62 €)

* Stand: 03. Juni, 13:15 Uhr (MESZ): Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Steigt die Aktie bis zum Laufzeitende am 20. Dezember (wobei das Discount-Zertifikat jederzeit nach Belieben gehandelt werden kann) an den Widerstand bei 30 Euro, entspricht das in der Aktie einem Kursgewinn von etwa 11 Prozent. Das Discount-Zertifikat MG3SDC erlaubt hingegen eine fast doppelt so hohe Rendite.

Selbst wenn BYD bis zum Jahresende auf der Stelle treten sollte, sind dank der Seitwärtsrendite Gewinne von 8,4 Prozent möglich. So können Opportunitätskosten vermieden und trotzdem Gewinne eingefahren werden.

Setzt die Aktie hingegen unter die gleitenden Durchschnitte bis an die Unterstützung bei 24 Euro (205 HK$) zurück und verliert damit rund 11 Prozent an Wert, reduzieren Anleger des Discount-Zertifikates MG3SDC ihre Verluste deutlich und behalten so auch bei einer ungünstigen Kursentwicklung die Oberhand.

Fazit: BYD bleibt Top-Pick im E-Mobility-Bereich

Dank starker Auslieferungszahlen im Mai gelingt der Aktie von BYD ein vielversprechender Start in den Juni. Damit hat sich deren technische Ausgangslage weiter verbessert, was nach einer Vielzahl bereits übersprungener Widerstände die nächsten Hürden ins Visier der Bullen rücken lässt – und erhebliches Kurspotenzial freisetzen könnte.

Anleger, die vom vielversprechenden Setup der Aktie profitieren möchten, können das auch mithilfe des Discount-Zertifikates MG3SDC tun und ihre Ertragschancen so bei gleichzeitig niedrigerem Risiko weiter verbessern.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion