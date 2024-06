Anlass der Studie: Update

H2APEX hat im ersten Quartal den Umsatz auf EUR10,1 Mio. im Jahresvergleich mehr als versechsfacht und unsere Erwartung übertroffen. Dies zeigt, dass das Unternehmen bei der Umsetzung der Wasserstoffprojekte, die es für seine Kunden entwickelt und baut, gut vorankommt. Allerdings lag der Bruttogewinn nur bei EUR236 tsd. (Bruttomarge: 2,6%). Bisher bleibt die Bruttomarge damit weit hinter unseren Erwartungen zurück. Personal- und Strukturaufbau haben die Kostenbasis (Personal & OPEX) erhöht (Q1/24: ca. EUR4,3 Mio.). Das EBIT betrug EUR-4,6 Mio. nach EUR-4,0 Mio. im Vorjahresquartal. Insgesamt ist H2APEX auf gutem Weg, die Umsatzguidance von EUR35 Mio. - EUR40 Mio. zu erreichen. Die Entwicklung der eigenen Wasserstoffproduktionsanlagen in Rostock-Laage (100 MW) und Lubmin (bis zu 600 MW) sowie der Aufbau der

Wasserstoffspeicher-Produktion verliefen in Q1 wie geplant. Da H2APEX in Q1 keine neuen Projekte gewonnen hat, sank der Auftragsbestand von EUR34 Mio. Ende 2023 auf EUR27,3 Mio. Wir haben unsere Ergebnisschätzungen nach den Q1-Zahlen überarbeitet. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR9. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



In the first quarter, H2APEX increased revenue more than six-fold y/y to EUR10.1m and exceeded our forecast. This shows that the company is making good progress in realising the hydrogen projects it is developing and building for its customers. However, gross profit was only EUR236k (gross margin: 2.6%) and has therefore fallen far short of our expectations. Personnel and structural expansion have increased the cost base (personnel & OPEX) in Q1/24 to ca. EUR4.3m. EBIT totalled EUR-4.6m after EUR-4.0m in the same quarter of the previous year. Overall, H2APEX is well on track to achieve sales guidance of EUR35m - EUR40m. The development of the own hydrogen production facilities in Rostock-Laage (100 MW) and Lubmin (up to 600 MW) and the expansion of hydrogen storage production proceeded as planned in Q1. As H2APEX did not win any new projects in Q1, the order backlog declined from EUR34m at the end of 2023 to EUR27.3m. We have revised our earnings forecasts following the Q1 figures. An updated DCF model yields an unchanged EUR9 price target. We confirm our Buy recommendation.

